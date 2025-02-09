Овечкина призвали наградить государственной наградой

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал наградить хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина государственной наградой, передает «ВсеПроСпорт».

«Уверен, наше государство по достоинству оценит вклад Овечкина в популяризацию спорта, когда он закончит карьеру. Он должен быть представлен к государственной награде за прославление российского спорта», — сказал Васильев.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает первое место, набрав 79 очков. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Ютой». Матч состоится 9 февраля. Команды выйдут на лед в 20:30 по московскому времени.

Ранее в России объяснили высокую результативность Овечкина.