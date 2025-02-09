«Ливерпуль» сенсационно вылетел из Кубка Англии

«Ливерпуль» в матче 1/16 финала Кубка Англии проиграл «Плимуту», который идет на последнем месте в Чемпионшипе.

Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный гол забил Райан Харди. Он отличился на 53-й минуте встречи. Матч состоялся на стадионе «Хоум Парк» в Плимуте.

6 февраля «Ливерпуль» вышел в финал Кубка английской лиги, разгромив лондонский «Тоттенхэм». Встреча завершилась со счетом 4:0. На 34-й минуте отличился Коди Гакпо, на 51-й Мохамед Салах реализовал пенальти. На 75-й минуте отличился Доминик Собослаи, а на 80-й — Вирджил ван Дейк.

Первый матч этого противостояния состоялся 8 января на «Уайт Харт Лэйн» — в нем подопечные Арне Слота уступили со счетом 0:1. Таким образом, победив 4:1 по сумме двух встреч, «Ливерпуль» вышел в финал.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» занимает первое место, набрав 56 очков. Второе место занимает лондонский «Арсенал», имея в активе 50 баллов.

Ранее «Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии.