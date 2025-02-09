Стало известно состояние попавшего в реанимацию комментатора Скворцова

Журналист Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале рассказал, что спортивный комментатор Роман Скворцов, который попал в реанимацию в Новосибирске, пришел в сознание.

Губерниев выразил благодарность новосибирским врачам и местным властям за профессионализм и внимание.

По данным Telegram-канала Baza, Скворцов получил телесные повреждения в ходе конфликта с группой молодых людей, находившихся в нетрезвом состоянии. По информации источника, инцидент произошел накануне. По предварительной информации, компания отмечала рождение ребенка, неизвестно, находился ли Скворцов с ними изначально. В итоге он был избит и попал в больницу. Подробностей о его состоянии на данный момент не сообщается.

С 2015 года года Скворцов работает на «Матч ТВ». Он комментирует спортивные трансляции с 2001 года. Его дебют состоялся на трансляции юниорского мирового первенства по биатлону в Ханты-Мансийске.

Ранее Губерниев сообщил, что Скворцов пробудет в больнице несколько дней.