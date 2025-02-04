Четырехкратную олимпийскую чемпионку в составе сборной СССР перевели из реанимации

Четырехкратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам в составе сборной СССР Раису Сметанину перевели из реанимации в отделение кардиологии, передает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

«Вчера Раису Петровну перевели из реанимации в отделение кардиологии. Общение состояние оценивают как средней степени тяжести, сознание ясное», — сказал источник.

14 декабря представитель Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин заявил, что Сметанина находится в реанимации после инсульта. Позднее президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк сообщил, что прославленная спортсменка была подключена к аппарату ИВЛ. Брат спортсменки Федор Сметанин также рассказал, что у нее парализована часть тела.

21 декабря «Матч ТВ» сообщил, что Сметанину перевели из реанимации в палату интенсивной терапии. Однако 27 числа стало известно, что ее вновь вернули в реанимацию.

Ранее стали известны подробности состояния здоровья Сметаниной.