Известный российский комментатор попал в реанимацию

Журналист Губерниев рассказал, что комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию

Журналист Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале рассказал, что известный российский спортивный комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске.

«Друзья, коллега Роман Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска. Ситуация серьезная. Очень надеюсь на профессионализм врачей и на могучий организм Романа Скворцова. Рома, держись», — написал Губерниев.

В Новосибирске 8-9 февраля проходил Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Скворцов известен по работам на хоккейных и баскетбольных матчах.

С 2015 года года Скворцов работает на «Матч ТВ». Он комментирует спортивные трансляции с 2001 года. Его дебют состоялся на трансляции юниорского мирового первенства по биатлону в Ханты-Мансийске.

В 2024 году выиграл премию «Голос спорта» в номинации «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК».

Ранее четырехкратную олимпийскую чемпионку в составе сборной СССР перевели из реанимации.