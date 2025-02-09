Глава РФС Дюков о возвращении России: время покажет, как Трамп повлияет на спорт

Глава РФС Дюков считает, что Трамп может повлиять на возвращение России в спорт

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не исключил того, что президент США Дональд Трамп сможет повлиять на возвращение России в мировой спорт, передает «РБ Спорт».

«Трамп – фактор в мировой политике. Только время покажет, как он повлияет на спорт. Пока прошло мало времени, чтобы давать какие-то оценки», — сказал Дюков.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям МОК, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее стала известна причина переноса финала Кубка России.