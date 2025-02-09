Российская фигуристка рассказал о своем состоянии после нападения

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала в своем Telegram-канале, что уже начала работать после того, как на нее было совершено нападение.

«Большое спасибо за поддержку, я вижу, как много людей неравнодушны. Добро спасает мир. Уже работаю. Ребята поднимают мне настроение как могут», — сказала Нугуманова.

Инцидент произошел 7 февраля. Спортсменка ехала на автомобиле и попала в пробку из-за такси. Она посигналила, после чего из такси вышел мужчина и нанес несколько ударов по лобовому стеклу машины Нугумановой.

Фигуристка рассказала, что уже написала заявление в полицию.

Нугуманова является призеркой этапов Гран-при среди юниоров, на чемпионате России — 2021 она заняла шестое место, став при этом третьей среди взрослых фигуристок, и стала запасной на чемпионат мира — 2021 в Стокгольме.

Весной 2022 года фигуристка утверждала, что ей пришлось покинуть группу тренера Евгения Рукавицына из-за травли в свой адрес. По словам фигуристки, тренер позволял себе критиковать ее за вес.

Ранее Нугуманова заявила, что замена лобового стекла обошлась ей в 30 тысяч.