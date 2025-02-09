«Бильярдный бросок»: в России объяснили высокую результативность Овечкина

Вратарь «Лады» Трушков об Овечкине: бросок у него нестандартный, бильярдный

Вратарь «Лады» Александр Трушков объяснил, за счет чего российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поддерживает высокий уровень результативности. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Игровое мышление. Все вратари говорят, что бросок у него нестандартный, бильярдный какой-то, иногда крученый. Вот этим он отличается, нестандартностью своей. И ждем, когда уже, наконец, рекорд случится», — заявил он.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает первое место, набрав 79 очков. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Ютой». Матч состоится 9 февраля. Команды выйдут на лед в 20:30 по московскому времени.

В феврале в НХЛ состоится перерыв из-за Турнира четырех наций, который пройдет в Монреале и Бостоне с 12 по 20 февраля. В нем примут участие национальные команды Канады, США, Финляндии и Швеции.

Ранее в «Вашингтоне» рассказали, как скажется на Овечкине пауза в сезоне.