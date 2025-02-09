Юрист рассказал, может ли российский футболист Оздоев избежать тюремного заключения в Греции

Юрист Андрей Князев рассказал, что российский футболист греческого ПАОКа Магомед Оздоев может избежать тюремного заключения в Греции за драку с болельщиков АЕКа, если игрок не нанес особых телесных повреждений, передает «Чемпионат».

«Если особых телесных повреждений нет, вряд ли Оздоева приговорят к лишению свободы. Это не хулиганство Мамаева и Кокорина. К тому же есть такая вещь, как примирение, например. Вряд ли Оздоеву дадут реальный срок», — сказал Князев.

Инцидент произошел в январе 2025 года после того, как ПАОК вылетел из Кубка Греции. После завершения поединка несколько футболистов команды, в том числе и Оздоев, подрались с болельщиками АЕКа. Было заведено уголовное дело, и дисквалификация российского игрока вступила в силу после этого.

Также на десять дней остранены Тайсон, Томаш Кендзера, Деян Ловрен и Тарик Тиссудали.

Ранее В Греции ответили, грозит ли тюрьма Оздоеву.