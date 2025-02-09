«Все хотели им быть»: американский хоккеист восхитился Овечкиным

Американский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Брок Фэйбер раскрыл, что восхищается российским нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным с детства. Его слова приводит The Washington Times.

«У меня были джерси с его фамилией. У всех были. Кто не хотел иметь такую? Все хотели быть Ови. Когда он был моложе и выходил на лед с желтыми шнурками, его стиль и харизма привлекали внимание всей лиги. Играть против таких, как он, — одно из самых крутых ощущений в мире», — поделился хоккеист.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает первое место, набрав 79 очков. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Ютой». Матч состоится 9 февраля. Команды выйдут на лед в 20:30 по московскому времени.

В феврале в НХЛ состоится перерыв из-за Турнира четырех наций, который пройдет в Монреале и Бостоне с 12 по 20 февраля. В нем примут участие национальные команды Канады, США, Финляндии и Швеции.

Ранее в «Вашингтоне» рассказали, как скажется на Овечкине пауза в сезоне.