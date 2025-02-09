Иностранную звезду ЦСКА назвали отработанным материалом

Боснийский футболист Миралем Пьянич изначально не был нужен московскому ЦСКА. Такое мнение выразил бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев в комментарии РИА Новости.

«Сто процентов его будут заменять, потому что такие немобильные игроки команде не нужны. Скорее всего, по окончании сезона он покинет клуб. У нас и свои ребята есть, а Пьянич уже отработанный материал», — отметил он.

В текущем сезоне Пьянич сыграл за московский клуб в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.

Контракт с 34-летним футболистом подписан на год с возможностью продления. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

Пьянич находился в статусе свободного агента с начала июля. Последние два года он выступал за «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Ранее в своей карьере он выступал за французский «Лион», испанскую «Барселону» и итальянские «Рому» и «Ювентус». Вместе с «Ювентусом» Пьянич четыре раза стал чемпионом Италии, также он выиграл Кубок Испании с «Барселоной» и Суперкубок Турции с «Бешикташем».

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