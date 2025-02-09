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Российский футболист Оздоев может попасть в тюрьму Греции из-за драки с фанатами

SDNA: Оздоев из-за уголовного дела пропустил матч ПАОК
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Giannis Papanikos/Shutterstock

Российский полузащитник ПАОК Магомед Оздоев пропустил матч 22-го тура чемпионата Греции с ОФИ из-за отстранения за драку с болельщиками АЕК. Об этом пишет издание SDNA.

По информации источника, футболисту грозит лишение свободы сроком до трех месяцев и штраф.

Инцидент произошел в январе 2025 года после того, как ПАОК вылетел из Кубка Греции. После завершения поединка несколько футболистов команды, в том числе и Оздоев, подрались с болельщиками АЕКа. Было заведено уголовное дело, и дисквалификация российского игрока вступила в силу после этого.

Также на десять дней остранены Тайсон, Томаш Кендзера, Деян Ловрен и Тарик Тиссудали.

Оздоев перешел в ПАОК в августе 2023 года. До этого он выступал в Турции за «Фатих Карагюмрюк». На протяжении четырех лет полузащитник защищал цвета петербургского «Зенита». Вместе с командой он четыре раза выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ) и один раз Кубок России. Также Оздоев известен в России по выступлениям за московский «Локомотив», казанский «Рубин» и грозненский «Терек».

Ранее иностранную звезду ЦСКА назвали отработанным материалом.

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