«Никто не может ничего сделать»: агент объяснил уникальность Овечкина

Спортивный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашинтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России, объяснил уникальность хоккеиста броском. Его слова приводит Telegram-канал команды нападающего.

«Во-первых, Саша очень долго в лиге играет. Во-вторых, всем известно про его бросок. Он, как говорят, практически unstoppable (неостановим). Ну невозможно отразить! Все всё знают, но никто не может ничего сделать. Это уникальность Саши. Какой бы хороший вратарь ни был, Саша забивал всем», — заявил Чистяков.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает первое место, набрав 79 очков. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Ютой». Матч состоится 9 февраля. Команды выйдут на лед в 20:30 по московскому времени.

В феврале в НХЛ состоится перерыв из-за Турнира четырех наций, который пройдет в Монреале и Бостоне с 12 по 20 февраля. В нем примут участие национальные команды Канады, США, Финляндии и Швеции.

Ранее в «Вашингтоне» рассказали, как скажется на Овечкине пауза в сезоне.