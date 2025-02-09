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Экс-игрок «Спартака» изменил жене спустя два месяца после свадьбы

Экс-игрок «Спартака» Бальде признался, что изменял своей жене с Вандой Нарой
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simonaguatieri/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший нападающий «Спартака» Кейта Бальде, который выступал за российский клуб с 2022 по 2024 год, публично извинился перед бывшей женой Симоной Гуатьери, которой изменил спустя два месяца после свадьбы. Соответствующее заявление футболист сделал в интервью Canale 5, его слова приводит Corriere dello Sport.

«Предательство — это слово, которое действительно обжигает. Это была самая большая ошибка в моей жизни — предать любовь всей моей жизни. Она заслуживает всей любви и уважения в мире. Я хочу взять на себя всю ответственность. Публичные игры Мауро и Ванды не являются частью моей жизни», — заявил он.

До брака Бальде и Гуатьери прожили вместе четыре года, у них родилось двое детей — мальчик и девочка.

Экс-футболист «Спартака» изменил своей избраннице с Вандой Нарой, супругой Мауро Икарди. Игроки вместе выступали в составе итальянского «Интера», и об измене супруга Гуатьери сообщил именно Икарди.

31 декабря 2024 года подруга Нары танцовщица Эстефи Берарди заявила, что та сама призналась ей, что встречалась с Бальде. Однако, по ее словам, это происходило тогда, когда сама Нара была свободна — они с Икарди расставались на время.

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