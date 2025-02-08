Экс-тренер «Спартака» ожидает скорого возвращения России в еврокубки

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газеты.Ru» заявил, что ожидает скорого возвращения российских клубов в еврокубки.

По его словам, именно этим можно объяснить рекордные траты российских команд в зимнее трансферное окно.

«Рано или поздно мы обязательно там будем, я думаю, что через год примерно мы снова заиграем в еврокубках. Об этом говорил и руководитель РФС, и ситуация близка к этому. Так что долгосрочные контракты с хорошими футболистами рассчитаны в том числе и на это», — заявил Гладилин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее легенда ЦСКА заявил, что никто не ждет российских клубов в Европе.