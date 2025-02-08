ЦСКА предложили играть как «Зенит»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что по итогам группового этапа Зимнего Кубка РПЛ команде под руководством Марко Николича стоит попробовать играть по другой схеме.

По его словам, ключевые игроки армейского клуба на данный момент испытывают трудности с адаптацией к новым требованиям.

«Я бы, может, попробовал бы не схему 4-4-2, а 4-2-3-1, как у «Зенита», потому что Обляков, Круговой и Файзуллаев пока не вписываются в нее, видно, что им неудобно, непривычно. Рад за Мухина — видно, что ему не хватает пока игрового тонуса, но это наживное. Хватку и цепкость он не растерял, стремится в отбор — это хорошо. Будет кому вместе со Зделаром черновой работой заниматься», — сказал Масалитин.

В турнире принимают участие московские «Динамо», «Спартак», ЦСКА, петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

В группе A лидирует лидирует московский «Спартак», имея шесть очков, «Краснодар» с тремя баллами идет на втором месте. Замыкает группу московское «Динамо», не набрав очков.

«Зенит» идет на первом месте в группе B в Зимнем Кубке РПЛ, набрав пять очков. На втором месте идет ЦСКА, имея в активе четыре балла. «Ростов» замыкает таблицу, не набрав очков.

Ранее экс-тренер «Спартака» заявил, что ожидает скорого возвращения России в еврокубки.