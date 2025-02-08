Олимпийский чемпион раскрыл, нужно ли россиянам выступать в нейтральном статусе

Ягудин: если есть возможность выступить в нейтральном статусе — надо хвататься

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что российским спортсменам нужно выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я всегда ратовал за то, что это не важно. Если условная Аня Щербакова на льду, все знают, что она из России. Если есть возможность выступления даже в нейтральном статусе, надо за нее хвататься, пытаться поехать и победить. Спортивная жизнь очень быстро заканчивается», — заявил Ягудин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Предстоящие зимние Олимпийские игры состоятся в период с 6 по 22 февраля 2026 года. Соревнования пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

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