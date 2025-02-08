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Экс-форвард ЦСКА назвал степень готовности клубов РПЛ к возобновлению сезона

Экс-форвард ЦСКА Масалитин назвал равной форму команд, играющих на Зимнем Кубке
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Telegram-канал ФК «Спартак-Москва»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что команды, участвующие в Зимнем Кубке РПЛ, находятся примерно в равной форме.

«Плюс-минус все находятся практически в одинаковом состоянии. Такого, чтобы кто-то смотрелся на голову сильнее, вообще нет. Каждый клуб решает свои проблемы, кто-то, как ЦСКА и «Зенит» перестраивает схемы, кто-то наигрывает старые связи. Все находятся под нагрузками и по-разному их переваривают. Команды планомерно готовятся к продолжению чемпионата, никто принципиально из них не выделяется», — сказал Масалитин.

В турнире принимают участие московские «Динамо», «Спартак», ЦСКА, петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

В группе A лидирует лидирует московский «Спартак», имея шесть очков, «Краснодар» с тремя баллами идет на втором месте. Замыкает группу московское «Динамо», не набрав очков.

«Зенит» идет на первом месте в группе B в Зимнем Кубке РПЛ, набрав пять очков. На втором месте идет ЦСКА, имея в активе четыре балла. «Ростов» замыкает таблицу, не набрав очков.

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