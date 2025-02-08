Экс-тренер сборной России объяснил, как Станкович работает в «Спартаке»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газеты.Ru» заявил, что наставник «Спартака» Деян Станкович на зимних сборах наигрывает обойму футболистов стартового состава.

По его словам, сербский специалист намеренно избегает расширения костяка команды.

«Он идет правильным путем — стабильность никогда не мешала развитию любой команды. Команда, которая имеет постоянный состав и наигранные связи, всегда будет играть с преимуществом. Станкович убедился, что эти футболисты соответствуют его требованиям, взял из за основу и продолжает готовиться к возобновлению сезона. Если кто-то будет сдавать или посчитает, что всего добился, то Станкович его быстро ротирует. Он как бывший футболист прекрасно чувствует это», — заявил Игнатьев.

В статусе лидера первую часть чемпионата России завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

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