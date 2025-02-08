Брат Хабиба выложил фото с Сафоновым и Головиным

Российский чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал фотографии с российскими футболистами Матвеем Сафоновым и Александром Головиным, которые выступают в «ПСЖ» и «Монако».

Нурмагомедов посетил матч чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Монако», который завершился победой парижан со счетом 4:1. После игры российский боец заглянул в раздевалки обеих команд, чтобы пообщаться с соотечественниками.

Сафонов этот поединок провел в запасе и на поле не появился. Головин вышел на замену на 63-й минуте, однако помочь своей команде не сумел и результативными действиями не отметился. Один из голов «ПСЖ» забил грузин Хвича Кварацхелия, который ранее выступал за казанский «Рубин». Этот гол стал для него первым в составе парижского клуба.

26 января Нурмагомедов, который является троюродным братом Хабиба Нурмагомедова, победил ирландского бойца Пола Хьюза. Бой, который состоялся в рамках турнира Профессиональной лиги бойцов (PFL) в Дубае, завершился победой россиянина судейским решением. Бойцы использовали все отведенные пять раундов, Нурмагомедов победил со счетом 48:46, 48:46, 47:47.

Ранее Кварацхелия оценил свой первый гол за «ПСЖ».