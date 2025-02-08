Чемпион ОИ Васильев о погоне Овечкина за рекордом: возраст дает о себе знать

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что единство в поддержке поможет российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину в скором времени побить «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Шансы побить рекорд Уэйна Гретцки в этом сезоне у Александра Овечкина есть, но видно, что голы ему даются не очень-то легко. Все-таки возраст дает о себе знать, но он молодец, задает отличный пример для многих молодых хоккеистов. Для них забить 30 шайб за сезон не так-то просто, а Овечкину это много раз удавалось», — заявил он.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает первое место, набрав 79 очков. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Ютой». Матч состоится 9 февраля. Команды выйдут на лед в 20:30 по московскому времени.

Ране в Госдуме посчитали, что рекорд Овечкина станет главным событием в мировом сообществе.