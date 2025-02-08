В Госдуме считают, что рекорд Овечкина станет главным событием в мировом сообществе

Депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что снайперский рекорд российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина станет главным событием в мировом сообществе. Ее слова приводит Vprognoze.ru.

«Это будет рекордом мира и, правда, важным событием. В ближайшие десятилетия этот рекорд не будет побит, это особенно приятно. Это станет главным событием в мировом сообществе», — заявила Журова.

Россиянин забросил шайбу на последней минуте первого периода в матче против «Филадельфии» (4:3). Овечкин забросил на последней минуте периода в 98-й раз за карьеру, повторив рекорд Гретцки.

Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает первое место, набрав 79 очков. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Ютой». Матч состоится 9 февраля. Команды выйдут на лед в 20:30 по московскому времени.

Ранее Овечкин оценил свою 879-ю шайбу.