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Легенда ЦСКА рассказал об отношении к рекордной покупке «Спартака»

Экс-игрок ЦСКА Пономарев назвал нормальным рекордный трансфер «Спартака»
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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газеты.Ru» заявил, что не имеет ничего против против трат столичного «Спартака», который усилился нападающим сборной Тринидада и Тобаго Ливаем Гарсией.

По его словам, рекордный трансфер красно-белых по сумме выплат, которая составляет порядка €20 млн, поможет клубу показывать более яркую игру.

«Это нормальное явление, все хотят побеждать, показывать интересный футбол, а это можно сделать только за счет легионеров. Потому что эта тягомотина, честно говоря, уже насточертела, когда игроки пасуют друг другу только поперек поля и назад. Российские игроки все закомплексованы — никаких финтов, никаких обыгрышей. Кого вижу — тому пас и отдаю, это неинтересно», — заявил Пономарев.

Соглашение с 27-летним форвардом заключено до конца 2028 года. Футболист взял в команде 11-й номер и присоединится к команде на сборах в ОАЭ.

Первым клубом за пределами родины стал нидерландский «АЗ Алкмар». Также он выступал за израильские «Ирони» и «Бейтар». Последним клубом нападающего стал греческий АЕК, за который он выступал с 2020 года. В составе афинской команды Гарсия провел 160 матчей, в которых забил 56 мячей и сделал 27 результативных передач.

В сборной Тринидада и Тобаго Гарсия отличился 8 раз в 43 матчах.

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