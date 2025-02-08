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«Каждый выбирает свою дорогу»: Костомаров о нейтральных атлетах

Чемпион ОИ Костомаров о нейтральном статусе: каждый будет выбирать свою дорогу
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Олимпийский чемпион Роман Костомаров, который выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой, поделился размышлениями о нейтральном статусе и отметил, что каждый спортсмен должен решить этот вопрос самостоятельно. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Каждый будет выбирать свою дорогу и решать для себя, нужно ли ему это. Но думаю, что любой спортсмен стремится проявить себя не только внутри страны, но и быть лучшим во всем мире», — заключил он.

Костомаров и Навка выиграли золото Олимпийских игр в 2006 году. Также вместе они стали двукратными чемпионами мира и трехкратными — Европы.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Предстоящие зимние Олимпийские игры состоятся в период с 6 по 22 февраля 2026 года. Соревнования пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов до отборочных этапов Олимпиады, но с условием нейтрального статуса.

Ранее Костомаров перечислил поводы для счастья после ампутации рук и ног.

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