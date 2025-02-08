В Сербии заявили, что были бы рады матчу с Россией

Сербский журналист Иван Цветкович поделился размышлениями о потенциальном товарищеском матче с национальной командой России, отметив, что в Сербии были бы рады такому поединку. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В принципе, у нас, в Сербии, были бы рады матчу с Россией, но сейчас многое зависит от календаря соревнований. Если будут свободные дни от других матчей сборных, то шанс будет. Это также зависит и от главного тренера сборной Стойковича и того, какое у него расписание на игры», — сказал Цветкович.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее в РФС высказались о предполагаемых сроках возвращения России.