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Вратарь «Спартака» ответил, есть ли у него обида на ЦСКА после перехода

Голкипер «Спартака» Помазун заявил, что у него нет никакой обиды на ЦСКА
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РИА Новости

Новичок московского «Спартака», голкипер Илья Помазун рассказал, осталась ли у него обида на столичный ЦСКА после перехода. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Нет никакой обиды на ЦСКА. Я пришел в новую команду: главное — адаптироваться, влиться в новый коллектив и показывать наилучшие результаты», — заявил Помазун.

2 февраля «Спартак» объявил о переходе Помазуна.

Помазун является воспитанником ЦСКА. В главной команде вратарь дебютировал 6 августа 2017 года в матче против «Рубина». С 2020 года он регулярно отправлялся в аренду в екатеринбургский «Урал». В сезоне-2023/24 Помазун провел 29 матчей за екатеринбуржцев.

В сезоне-2024/25 Помазун не попадал в старт ЦСКА до отстранения: основной голкипер команды — Игорь Акинфеев, в матчах Кубка России на поле выходит Владислав Тороп. 12 сентября ЦСКА внес Помазуна в заявку на сезон.

Перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита». После возобновления РПЛ «Спартак» в 19-м туре первенства сыграет 2 марта с «Оренбургом». Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее экс-гендиректор «Спартака» рассказал, возникнут ли проблемы у Помазуна из-за перехода из ЦСКА.

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