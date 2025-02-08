Иностранный игрок «Зенита» объяснил, почему ради России отказался от Европы

Защитник петербургского «Зенита» и сборной Словении Ваня Дркушич объяснил чемпионскими амбициями свое желание играть в России, а не выступать в европейском клубе. Его слова приводит РИА Новости.

«У меня были варианты в Европе, но я хотел поиграть за клуб, который борется за чемпионство. «Зенит» - такой клуб, так что принять решение о переходе было нетрудно. Интерес был из многих стран - я уже и забыл, из каких (смеется). Было очень много вариантов», — поделился футболист.

Дркушич пополнил состав петербургской команды в летнее трансферное окно 2024 года, сразу после выступления сборной Словении на чемпионате Европы — 2024. При этом первую часть сезона-2024/25 футболист провел в сербской «Црвене Звезде» на правах аренды.

«Зенит» — один из лидеров турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Команда набрала равное количество очков с «Краснодаром» — 39 баллов — и идет на второй позиции, уступая по дополнительным показателям. Команда сыграет с московским «Спартаком» в финале Зимнего кубка РПЛ. ф

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