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Экс-тренер сборной России объяснил смысл участия клубов в Зимнем кубке РПЛ

Тренер Игнатьев заявил, что клубы РПЛ готовы на 70% к возобновлению сезона
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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что команды, участвующие в Зимнем Кубке РПЛ, демонстрируют хорошую подготовку к рестарту сезона.

«Все нашли в этом турнире творческую жилку, в большинстве своем команды готовы к возобновлению сезона процентов на 70. Хорошие скорости в целом демонстрируют команды, как правило физическое состояние игроков перед продолжением чемпионата вызывает тревогу. Начальные матчи были сопряжены с ситуацией, которую мы называли «весенний футбол», когда мы наблюдаем большое число ошибок, несовершенства во многих футбольных аспектах. Так что я бы отметил игру на Зимнем кубке РПЛ как положительную тенденцию на данном этапе подготовки наших команд», — сказал Игнатьев.

В турнире принимают участие московские «Динамо», «Спартак», ЦСКА, петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

В группе A лидирует лидирует московский «Спартак», имея три очка, «Краснодар» с тремя баллами идет на втором месте, но у красно-белых есть игра в запасе. Замыкает группу московское «Динамо», не набрав очков.

«Зенит» идет на первом месте в группе B в Зимнем Кубке РПЛ, набрав пять очков. На втором месте идет ЦСКА, имея в активе четыре балла. «Ростов» замыкает таблицу, не набрав очков.

Ранее бывший специалист клубов РПЛ отстранил футболиста за приставания к девушке.

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