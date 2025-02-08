Немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш».

Поединок завершился со счетом 5:4 в пользу «Эвеланш». Драйзайтль стал первым хоккеистом в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги, кто сумел забросить 40 шайб. На втором месте по количеству голов в сезоне идет Вильям Нюландер из «Торонто Мэйпл Лифс» с 33 голами, третий — Марк Шайфли (31) из «Виннипег Джетс».

Лучшим из российских хоккеистов по этому показателю является нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 26 шайб. Он отстает от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки на 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

Драйзайтль, благодаря количеству своих шайб, стал шестым европейцем в истории НХЛ с 40+ голами в шести или более сезонах. Ранее это удавалось только Овечкину, Ярри Курри, Теему Селянне, Яромиру Ягру и Илье Ковальчуку.

Ране в Госдуме посчитали, что рекорд Овечкина станет главным событием в мировом сообществе.