Бывший боец ММА Джефф Монсон, сменивший гражданство США на российское, призвал наградить российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова приводит РИА Новости.

«Он должен получить все награды, которые только могут быть вручены, включая орден за заслуги перед Америкой. Овечкин — настоящий спортсмен. И неважно, из какой страны: Америки, Финляндии, России — это не имеет значения. Он великий посол хоккея. Очень рад, что этот рекорд будет принадлежать российскому спортсмену», — заявил Монсон.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает первое место, набрав 79 очков. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Ютой». Матч состоится 9 февраля. Команды выйдут на лед в 20:30 по московскому времени.

Ране в Госдуме посчитали, что рекорд Овечкина станет главным событием в мировом сообществе.