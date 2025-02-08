«Есть ли у нее мотивация»: чемпионка Европы о возвращении Валиевой

Керлингистка Сидорова о возвращении Валиевой: важно, чего она хотела бы сама

Российской фигуристке Камиле Валиевой будет сложно вернуться на соревновательный лед после дисквалификации. Такое мнение выразила керлингистка Анна Сидорова, которая является двукратной чемпионкой Европы, в комментарии «Матч ТВ».

«Но это совершенно точно реально. Камила удивительная, безумно талантливая, всегда украшение на льду. Другое дело, есть ли у нее самой мотивация. Сложно рассуждать со стороны. В любом случае, значительно важнее, чего она хотела бы сама», — заявила она.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

5 февраля в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили, что они связываются с Валиевой с целью получить выплату за неудачную апелляцию в Верховном суде Швейцарии.

Ранее канадская фигуристка дала совет Валиевой по поводу медалей.