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Легенда ЦСКА рассказал, как новичок «Спартака» сможет вписаться в команду

Экс-игрок ЦСКА Пономарев заявил, что Гарсия и Угальде смогут играть вместе
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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газеты.Ru» заявил, что столичный «Спартак», который усилился нападающим сборной Тринидада и Тобаго Ливаем Гарсией, сможет его использовать в паре с Манфредом Угальде.

По его словам, новичок красно-белых поможет клубу своими навыками.

«Угальде сейчас никуда не уйдет, точно доиграет этот сезон до конца. Он может и с Гарсией вдвоем сыграть, почему нет. В целом у «Спартака» очень интересная линия атаки, все футболисты с хорошим движением, любят получать мяч на ход, а не стоя спиной к чужим воротам», — заявил Пономарев.

Соглашение с 27-летним форвардом заключено до конца 2028 года. Футболист взял в команде 11-й номер и присоединится к команде на сборах в ОАЭ.

Первым клубом за пределами родины стал нидерландский «АЗ Алкмар». Также он выступал за израильские «Ирони» и «Бейтар». Последним клубом нападающего стал греческий АЕК, за который он выступал с 2020 года. В составе афинской команды Гарсия провел 160 матчей, в которых забил 56 мячей и сделал 27 результативных передач.

В сборной Тринидада и Тобаго Гарсия отличился 8 раз в 43 матчах.

Ранее легенда ЦСКА назвал дорогим трансфер Ливая Гарсии в «Спартак».

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