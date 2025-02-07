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«Будут извиняться»: Губерниев заявил о намерении оспорить в суде наложенные санкции

Губерниев о наложенных санкциях: я буду судиться с Канадой и одержу яркую победу
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Пресс-служба телеканала «Россия»

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что намерен добиться через суд снятия санкций, наложенных на него в 2022 году Канадой как на «лицо, причастное к распространению российской дезинформации и пропаганды». Его слова приводит Sport24.

«Персональные санкции от Канады могут повлиять на мою жизнь только в этой стране. Буду с ними судиться и одержу яркую победу. Они сильно ослабли на фоне решений Трампа, поэтому я их добью. Они будут извиняться и говорить: «Мы были сильно неправы», — заявил Губерниев.

В октябре 2022 года комментатор был внесен в санкционный список Канады.

Ранее Губерниев объяснил, как Трамп повлияет на российский спорт.

Губерниев — лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023). Он работает на «Матч ТВ», а с 2013 по 2015 был главным редактором Объединенной дирекции спортивных каналов ВГТРК.

Ранее норвежский тренер призвал отстранить еще одну страну вслед за Россией.

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