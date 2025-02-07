Легенда ЦСКА назвал дорогим трансфер Гарсии в «Спартак»

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газеты.Ru» заявил, что столичный «Спартак», который усилился нападающим сборной Тринидада и Тобаго Ливаем Гарсией, потратил на него большую сумму.

По его словам, если новичок красно-белых не проявит себя должным образом, то ответственные за его приобретение должны будут понести ответственность.

«20 миллионов, конечно, дорого. Надо посмотреть на него. «Спартак» сейчас играет неплохо, Угальде в отличной форме, движение хорошее, как в конце прошлого года. Раз купили Гарсию, то кто-то за него должен отвечать. Пока не ясно, что он из себя представляем, будем смотреть на него на футбольном поле», — заявил Пономарев.

Соглашение с 27-летним форвардом заключено до конца 2028 года. Футболист взял в команде 11-й номер и присоединится к команде на сборах в ОАЭ.

Первым клубом за пределами родины стал нидерландский «АЗ Алкмар». Также он выступал за израильские «Ирони» и «Бейтар». Последним клубом нападающего стал греческий АЕК, за который он выступал с 2020 года. В составе афинской команды Гарсия провел 160 матчей, в которых забил 56 мячей и сделал 27 результативных передач.

В сборной Тринидада и Тобаго Гарсия отличился 8 раз в 43 матчах.

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