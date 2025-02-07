В «Спартаке» назвали сильные качества новичка Гарсии

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович назвал подписание форварда Ливая Гарсии важным для команды, а также выделил его сильные качества. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Это очень важное приобретение для клуба. Очень хороший, сильный и быстрый нападающий, который умеет забивать. Надеюсь, что он быстро адаптируется к команде, к нашему футболу и целям. Думаю, что найдем способ, как его использовать», — заявил Станкович.

Соглашение с 27-летним форвардом заключено до конца 2028 года. Футболист взял в команде 11-й номер и присоединится к команде на сборах в ОАЭ.

Первым клубом за пределами родины стал нидерландский «АЗ Алкмар». Также он выступал за израильские «Ирони» и «Бейтар». Последним клубом нападающего стал греческий АЕК, за который он выступал с 2020 года. В составе афинской команды Гарсия провел 160 матчей, в которых забил 56 мячей и сделал 27 результативных передач.

В сборной Тринидада и Тобаго Гарсия отличился 8 раз в 43 матчах.

Ранее легенда ЦСКА назвал дорогим трансфер Ливаем Гарсии в «Спартак».