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Экс-тренер «Динамо» объяснил, зачем «Спартак» купил Гарсию

Тренер Гладилин заявил, что Гарсия поможет «Спартаку» в борьбе за победу в РПЛ
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший тренер московского «Динамо» Валерий Гладилин в интервью «Газеты.Ru» заявил, что столичный «Спартак», который усилился нападающим сборной Тринидада и Тобаго Ливаем Гарсией, нацеливается на борьбу за чемпионство.

По его словам, новичок красно-белых отработает потраченные деньги, если будет результативен.

«Гарсия — хороший футболист. Если будет приносить пользу клубу, то должен эти деньги отработать. Если будет играть в стартовом составе и забивать, найдет взаимопонимание с партнерами, то это будет просто замечательно. «Спартак» усиливается ради борьбы за чемпионство. Если клуб выиграет чемпионат, значит трансфер оправдался. Если не будет голов, передач, клуб не будет побеждать, то, значит, трансфер не оправдался», — заявил Гладилин.

Соглашение с 27-летним форвардом заключено до конца 2028 года. Футболист взял в команде 11-й номер и присоединится к команде на сборах в ОАЭ.

Первым клубом за пределами родины стал нидерландский «АЗ Алкмар». Также он выступал за израильские «Ирони» и «Бейтар». Последним клубом нападающего стал греческий АЕК, за который он выступал с 2020 года. В составе афинской команды Гарсия провел 160 матчей, в которых забил 56 мячей и сделал 27 результативных передач.

В сборной Тринидада и Тобаго Гарсия отличился 8 раз в 43 матчах.

Ранее легенда ЦСКА назвал дорогим трансфер Ливаем Гарсии в «Спартак».

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