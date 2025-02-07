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Бывший специалист клубов РПЛ отстранил футболиста за приставания к девушке

Бердыев отстранил игрока «Турана» Алиева за приставания к девушке
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ФК «Сочи»

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Туран» Курбан Бердыев отстранил игрока команды Нахида Алиева от тренировок из-за приставаний к девушке. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

Известно, что инцидент произошел во время нахождения команды в одном из отелей. 18-летний Алиев пытался познакомиться с иностранкой, не обращая внимания на ее отказ. Позже девушка обратилась в охрану отеля, а представителям «Турана» пришлось разрешать конфликт.

В свою очередь, Бердыев исключил футболиста из списка игроков основного состава, а также запретил тренироваться даже с резервной командой.

Ранее Алиев уже попадал в скандал: в ноябре 2024 года Алиев без объяснений пропустил игру дублирующих составов «Турана» и «Сабаила», позже сообщив, что проспал.

В турнирной таблице чемпионата Азербайджана «Туран» занимает четвертое место. У коллектива 36 очков после 21 проведенной игры.

Ранее Александр Мостовой усомнился в стоимости новичка «Спартака».

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