Фигуристка из группы Плющенко выиграла чемпионат России среди юниоров

Российская фигуристка Елена Костылева, занимающаяся в группе олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, выиграла первенство России среди девушек в одиночном катании, проходящее в Саранске.

По сумме двух программ Костылева набрала 233,10 балла. Вторую строчку заняла подопечная Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова — 231,56 балла. Третьей стала москвичка София Дзепка из группы Ирины Нифонтовой (218,38).

Одна из фавориток соревнований Маргарита Базылюк заняла лишь девятое место (194,31).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Предстоящие зимние Олимпийские игры состоятся в период с 6 по 22 февраля 2026 года. Соревнования пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что до Олимпиады 2026 года допустят всех россиян.