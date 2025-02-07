«Допустят всех»: Тарасова об Олимпиаде 2026 года

Татьяна Тарасова заявила, что до Олимпиады 2026 года допустят всех россиян

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что до Олимпиады 2026 года допустят всех россиян, передает «Матч ТВ».

«Думаю, что всех допустят. И командные виды тоже. Но нам не надо про это думать. Мне кажется, что их вернут к Олимпиаде. Главное, чтобы мы были готовы», — сказала Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Предстоящие зимние Олимпийские игры состоятся в период с 6 по 22 февраля 2026 года. Соревнования пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее в Госдуме заявили о переговорах по возвращению России.