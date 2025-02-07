«Допустят всех»: Тарасова об Олимпиаде 2026 года

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что до Олимпиады 2026 года допустят всех россиян, передает «Матч ТВ».
«Думаю, что всех допустят. И командные виды тоже. Но нам не надо про это думать. Мне кажется, что их вернут к Олимпиаде. Главное, чтобы мы были готовы», — сказала Тарасова.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.
Предстоящие зимние Олимпийские игры состоятся в период с 6 по 22 февраля 2026 года. Соревнования пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Ранее в Госдуме заявили о переговорах по возвращению России.