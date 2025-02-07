Фетисов: те, кто против спортсменов в Госдуме — странные

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов раскритиковал противников присутствия спортсменов в Госдуме, а также подчеркнул важность их роли в политике и культуре страны. Его слова приводит РИА Новости.

«Для нашей страны спорт является государственной политикой. Кто, как не спортсмены, должны эту тему в парламенте обсуждать, продвигать и защищать? До сих пор кажутся странными комментарии людей в духе «зачем там спортсмены?» Какая-то глупость», — заявил Фетисов.

Фетисов — двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды как игрок, один раз как тренер). Позднее он занимал пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и был президентом московского хоккейного клуба ЦСКА.

С 1989 по 1995 год россиянин выступал за «Нью-Джерси Девилз», а с 1995-го по 1998-й — за «Детройт Ред Уингз».

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее Фетисов назвал идеальный период жизни в США.