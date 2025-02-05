«Алкоголя сколько хочешь — упейся!» Фетисов назвал идеальный период жизни в США

Фетисов: идеальный период для жизни в Америке — конец 80-х и начало 90-х

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал конец 80-х и начало 90-х идеальным периодом для жизни в США. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Америка конца восьмидесятых и начала девяностых — идеальная страна. Работать и жить лучше было там. Недорогие продукты питания. Полный стадион на хоккейных матчах. Никаких сборов. Алкоголя сколько хочешь – упейся! Но игра – твоя ответственность», — заявил Фетисов.

Фетисов — двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды как игрок, один раз как тренер). Позднее он занимал пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и был президентом московского хоккейного клуба ЦСКА.

С 1989 по 1995 год россиянин выступал за «Нью-Джерси Девилз», а с 1995-го по 1998-й — за «Детройт Ред Уингз».

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее Фетисов рассказал о знакомстве с Дональдом Трампом.