Тренер заявил, что Овечкин может побить рекорд Гретцки в этом сезоне

Тренер Крикунов: Овечкин может побить рекорд Гретцки в этом сезоне

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге в текущем сезоне, передает РИА Новости.

«Если он продолжит в том же духе, то закончит с рекордом Уэйна Гретцки ещё до окончания регулярного сезона. Я буду только рад ошибиться со своим предыдущим прогнозом», — сказал Крикунов.

Минувшей ночью Овечкин забросил «Филадельфии» свою 26-ю шайбу в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает первое место, набрав 79 очков. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Ютой». Матч состоится 9 февраля. Команды выйдут на лед в 20:30 по московскому времени.

Ранее Овечкин повторил рекорд Гретцки.