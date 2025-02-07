Овечкин повторил рекорд Гретцки

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам на последних минутах периодов в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин забросил шайбу на последней минуте первого периода в матче против «Филадельфии». Овечкин забросил на последней минуте периода в 98-й раз за карьеру, повторив рекорд Гретцки.

Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает первое место, набрав 79 очков. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Ютой». Матч состоится 9 февраля. Команды выйдут на лед в 20:30 по московскому времени.

Овечкин является чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо», с «Вашингтоном» он выигрывал Кубок Стэнли. Также российский форвард — победитель молодежного чемпионата мира, трехкратный чемпион мира и победитель Еврохоккейтура. Олимпийское золото — единственный крупный хоккейный трофей, который ему до сих пор не покорился.

Ранее агент Овечкина рассказал, что повлияло на результативность хоккеиста.