Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выступила против соревнований однополых пар в фигурном катании, передает «ВсеПроСпорт».

«Не понимаю, зачем надо расширять программу соревнований. Нам бы справиться с тем, что есть. С юниорами, со взрослыми, видов и категорий и так достаточно», — сказала Тарасова.

Француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл представили совместный номер на шоу Art on Ice.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом российские фигуристы все еще отстранены от участия в международных турнирах — пока речь идет только о допуске к квалификационному турниру Игр, а не о турнирах под эгидой ISU.

Ранее российская фигуристка поддержала создание однополых дуэтов.