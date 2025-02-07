Российская фигуристка поддержала создание однополых дуэтов

Фигуристка Бестемьянова об однополых дуэтах: почему бы и нет

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова ответила на вопрос об однополых дуэтах в фигурных катаниях, отметив, что они должны соревноваться между собой, передает «ВсеПроСпорт».

«Они должны соревноваться между собой. Нельзя их вводить к классическим. Это разные категории. Почему бы и нет. Будет интересно посмотреть как на женские дуэты, так и на мужские, если они будут», — сказала Бестемьянова.

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20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом российские фигуристы все еще отстранены от участия в международных турнирах — пока речь идет только о допуске к квалификационному турниру Игр, а не о турнирах под эгидой ISU.

Ранее украинский фигурист призвал не допускать Россию.