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Лайшев поддержал Валиеву, не вернувшую медали

Лайшев: Валиева правильно сделала, что не вернула медали
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Евгения Новоженина/РИА Новости

Заслуженный тренер Российской федерации Ренат Лайшев заявил, что фигуристка Камила Валиева правильно сделала, что не вернула медали, которых она была лишена решением Спортивного арбитражного суда (CAS), передает «ВсеПроСпорт».

«И правильно сделала Валиева, что не вернула медали. Не забывайте о том, какой беспредел устроили не только с Камилой, но и со всеми российскими спортсменами. Это просто безобразие», — сказал Лайшев.

5 февраля стало известно, что Валиева не вернула ни одну из медалей, которых лишилась из-за допинга.

После объявления дисквалификации за нарушение антидопинговых правил спортсменка лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

Ранее в Госдуме посоветовали Валиевой вернуть медали.

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