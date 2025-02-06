В Госдуме посоветовали Валиевой вернуть медали

Депутат Госдумы Светлана Журова посоветовала фигуристке Камиле Валиевой вернуть медали, которых она была лишена решением Спортивного арбитражного суда (CAS), передает «ВсеПроСпорт».

«Соглашусь, что Валиевой нужно вернуть медали. В тот момент у нее были микродозы запрещенного вещества, с этим уже не поспоришь. Мне лично такая медаль не нужна была бы дома, я не люблю скандалы», — сказала Журова.

5 февраля стало известно, что Валиева не вернула ни одну из медалей, которых лишилась из-за допинга.

После объявления дисквалификации за нарушение антидопинговых правил спортсменка лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

В тот же день в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили, что они связываются с Валиевой с целью получить выплату за неудачную апелляцию в Верховном суде Швейцарии.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

Ранее Дмитрий Губерниев призвал Валиеву вернуть медали после дисквалификации.