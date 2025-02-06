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В Госдуме посоветовали Валиевой вернуть медали

Депутат Журова посоветовала Валиевой вернуть медали
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Телеграм-канал «Kamila Valieva»

Депутат Госдумы Светлана Журова посоветовала фигуристке Камиле Валиевой вернуть медали, которых она была лишена решением Спортивного арбитражного суда (CAS), передает «ВсеПроСпорт».

«Соглашусь, что Валиевой нужно вернуть медали. В тот момент у нее были микродозы запрещенного вещества, с этим уже не поспоришь. Мне лично такая медаль не нужна была бы дома, я не люблю скандалы», — сказала Журова.

5 февраля стало известно, что Валиева не вернула ни одну из медалей, которых лишилась из-за допинга.

После объявления дисквалификации за нарушение антидопинговых правил спортсменка лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

В тот же день в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили, что они связываются с Валиевой с целью получить выплату за неудачную апелляцию в Верховном суде Швейцарии.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

Ранее Дмитрий Губерниев призвал Валиеву вернуть медали после дисквалификации.

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