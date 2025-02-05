Дубль Дзюбы помог «Акрону» одержать победу

Тольяттинский «Акрон» обыграл китайский клуб «Чэнду Жунчэн» в товарищеском матче на зимних сборах в Абу‑Даби.

Встреча завершилась с результатом 3:1. 36-летний Дзюба открыл счет в матче на 15-й минуте, однако на 28-й китайской команде удалось сравнять счет. Дзюба снова вывел свой коллектив вперед на 33-й минуте, а окончательный счет в матче установил Сергей Грибов на 51-й минуте.

В первой встрече весенней части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Акрон» сыграет в гостях с «Пари НН». Игра состоится 1 марта, начало запланировано на 14:00 по московскому времени.

Дзюба перешел в тольяттинский клуб в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента. Он сыграл за команду в 11 матчах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

В чемпионатах России Дзюба забил 232 гола. Больше всех в истории сумел отличиться Александр Кержаков — у него 233 мяча. Также Дзюба отстает на пять очков по системе «гол+пас» от Дмитрия Лоськова: у Дзюбы 261 (161+98) очко, у Лоськова — 266 (120+146).

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