Тренер «Динамо» ответил на вопрос, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в следующем сезоне, передает Sport24.

«Я и несколько лет назад не сомневался, и сейчас, даже с кем-то поспорил на это, что он побьет рекорд. Думаю, что побьет в следующем сезоне», — сказал Козлов.

Минувшей ночью Овечкин забросил «Филадельфии» свою 26-ю шайбу в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает первое место, набрав 79 очков. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Ютой». Матч состоится 9 февраля. Команды выйдут на лед в 20:30 по московскому времени.

Ранее Агент Овечкина Глею Чистяков заявил, что хоккеист забрасывает важнейшие шайбы.