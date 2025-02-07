Агент Овечкина: Саша забрасывает важнейшие шайбы

Глеб Чистяков, агент нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, высказался о результативности своего клиента, отметив, что он забрасывает важнейшие шайбы, передает »Чемпионат».

«Саша забивает важнейшие голы, помогает команде переломить ход матча. Вчерашняя победа в Филадельфии лишнее тому подтверждение», — сказал Чистяков.

Минувшей ночью Овечкин забросил «Филадельфии» свою 26-ю шайбу в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает первое место, набрав 79 очков. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Ютой». Матч состоится 9 февраля. Команды выйдут на лед в 20:30 по московскому времени.

Ранее Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, кто забросил 600 шайб в равных составах.